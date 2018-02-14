Спасатели нашли более двух тысяч обломков Ан-148

На месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области обнаружили более 2000 обломков воздушного судна. Об этом ТАСС проинформировал представитель подмосковного управления МЧС.

По словам собеседника агентства, "за время проведения поисковой операции обнаружено и собрано 2 тысячи 79 элементов самолета, более 1500 из них были найдены в минувшие сутки". "Их доставляют в ЛИИ имени Громова в подмосковный Жуковский, где будет проводиться экспертиза МАК", - добавил он.

Работы на месте крушения продолжаются. Зона поиска увеличена до 45 га.

Напомним, самолет Ан-148, совершавший рейс Москва - Орск, разбился в Подмосковье 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек, в том числе 6 членов экипажа.