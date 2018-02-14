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14.02.2018 17:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В МЧС назвали дату окончания поисковых работ на месте крушения Ан-148

Поисковые работы на месте катастрофы пассажирского самолета Ан-148 могут завершиться 15 февраля. Об этом, как передает ТАСС, сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

Фото: EPA
Спасатели нашли более двух тысяч обломков Ан-148

"С завтрашнего дня начнем работу по оставшимся фрагментам воздушного судна на площади 50 га. На этом поисковая работа, думаю, будет завершена", - сказал он.

Ранее сообщалось, что зону поиска расширили с 45 до 50 га. Глава МЧС Владимир Пучков призвал спасателей применять новейшие технологии, в том числе беспилотную авиацию, снегоходы, квадроциклы, а также приборы поиска и мониторинга почвы.

Напомним, совершавший рейс Москва - Орск самолет Ан-148 потерпел крушение в Подмосковье 11 февраля. На борту находился 71 человек, в том числе 6 членов экипажа.

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