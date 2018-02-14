В МЧС назвали дату окончания поисковых работ на месте крушения Ан-148

Поисковые работы на месте катастрофы пассажирского самолета Ан-148 могут завершиться 15 февраля. Об этом, как передает ТАСС, сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

"С завтрашнего дня начнем работу по оставшимся фрагментам воздушного судна на площади 50 га. На этом поисковая работа, думаю, будет завершена", - сказал он.

Ранее сообщалось, что зону поиска расширили с 45 до 50 га. Глава МЧС Владимир Пучков призвал спасателей применять новейшие технологии, в том числе беспилотную авиацию, снегоходы, квадроциклы, а также приборы поиска и мониторинга почвы.

Напомним, совершавший рейс Москва - Орск самолет Ан-148 потерпел крушение в Подмосковье 11 февраля. На борту находился 71 человек, в том числе 6 членов экипажа.