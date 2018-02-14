В московском метро женщина погибла под поездом

Пассажирка московского метро погибла под поездом на станции "Царицыно".

Как сообщил корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, 52-летняя уроженка Москвы упала с платформы в 16:33. В это время к станции подъезжал поезд. Машинист заметил ситуацию и экстренно затормозил, но расстояние было слишком малым. Дежурившие на станции полицейские вызвали "скорую помощь". Врачи констатировали смерть пассажирки. В 16:50 тело подняли с путей, на контактный рельс подали напряжение. Полицейские опрашивают всех очевидцев, в том числе, машиниста.

Ранее "РГ" писала, что поезда из-за ЧП следовали по "зеленой" ветке с увеличенными интервалами.