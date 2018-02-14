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14.02.2018 17:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В московском метро женщина погибла под поездом

Текст: Сергей Бабкин

Пассажирка московского метро погибла под поездом на станции "Царицыно".

На зеленой ветке московского метро восстановлено движение

Как сообщил корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, 52-летняя уроженка Москвы упала с платформы в 16:33. В это время к станции подъезжал поезд. Машинист заметил ситуацию и экстренно затормозил, но расстояние было слишком малым. Дежурившие на станции полицейские вызвали "скорую помощь". Врачи констатировали смерть пассажирки. В 16:50 тело подняли с путей, на контактный рельс подали напряжение. Полицейские опрашивают всех очевидцев, в том числе, машиниста.

Ранее "РГ" писала, что поезда из-за ЧП следовали по "зеленой" ветке с увеличенными интервалами.

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