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14.02.2018 13:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Михаил Бабич проверил в Чувашии строительство кадетского корпуса

Текст: Сергей Кирсанов
Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич во время рабочей поездки в Чувашию ознакомился с ходом строительства кадетского корпуса имени Героя СССР А.В. Кочетова.
Фото: Пресс-служба правительства Чувашии Фото: Пресс-служба правительства Чувашии
Фото: Пресс-служба правительства Чувашии

Объект возводится при участии министерства обороны России, работы держит под личным контролем глава ведомства Сергей Шойгу.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Образовательное учреждение, рассчитанное на 400 детей, должно быть сдано в конце августа, чтобы принять учеников в начале следующего учебного года. Однако сейчас есть некоторое отставание от графика. Оно было вызвано дополнительными инженерно-геологическими изысканиями и работами по дренажу из-за неустойчивого грунта.

Как сообщил глава правительства республики Иван Моторин, отставание оценивается в две недели, устранить его планируется в марте.

Фото: Пресс-служба правительства Чувашии

Михаил Бабич акцентировал внимание генподрядчика на необходимости строго контролировать выполнение проектных заданий, так как на объекте задействовано большое количество субподрядных организаций.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Особое внимание полпред уделил проекту благоустройства территории около кадетского корпуса. Он был разработан в рамках программы "Формирование современной городской среды" с учетом пожеланий жителей Чебоксар, которые в ходе голосования также выбрали и название.

- "Кадетский парк" - звучит хорошо. Такого названия, наверное, еще нет нигде, - отметил Бабич.

Общая площадь парка, по словам Ивана Моторина, составит 23 гектара. Его благоустройство разделено на два этапа.

Фото: Пресс-служба правительства Чувашии

Михаил Бабич поблагодарил главу Чувашии Михаила Игнатьева за личный контроль за ходом строительства учебного заведения.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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В Доме правительства республики полномочный представитель президента РФ в ПФО провел рабочее совещание, посвященное выборам главы государства. Общаясь с журналистами, Михаил Бабич заявил, что обеспечение безопасности голосования, его тщательная и всесторонняя организация являются наиважнейшим вопросом. Не менее значимой, по мнению полпреда, должна быть и информированность избирателей о возможности проголосовать по месту пребывания при заблаговременной подаче соответствующего заявления.

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