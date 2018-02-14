Михаил Бабич проверил в Чувашии строительство кадетского корпуса

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич во время рабочей поездки в Чувашию ознакомился с ходом строительства кадетского корпуса имени Героя СССР А.В. Кочетова.

Объект возводится при участии министерства обороны России, работы держит под личным контролем глава ведомства Сергей Шойгу.

Образовательное учреждение, рассчитанное на 400 детей, должно быть сдано в конце августа, чтобы принять учеников в начале следующего учебного года. Однако сейчас есть некоторое отставание от графика. Оно было вызвано дополнительными инженерно-геологическими изысканиями и работами по дренажу из-за неустойчивого грунта.

Как сообщил глава правительства республики Иван Моторин, отставание оценивается в две недели, устранить его планируется в марте.

Фото: Пресс-служба правительства Чувашии

Михаил Бабич акцентировал внимание генподрядчика на необходимости строго контролировать выполнение проектных заданий, так как на объекте задействовано большое количество субподрядных организаций.

Особое внимание полпред уделил проекту благоустройства территории около кадетского корпуса. Он был разработан в рамках программы "Формирование современной городской среды" с учетом пожеланий жителей Чебоксар, которые в ходе голосования также выбрали и название.

- "Кадетский парк" - звучит хорошо. Такого названия, наверное, еще нет нигде, - отметил Бабич.

Общая площадь парка, по словам Ивана Моторина, составит 23 гектара. Его благоустройство разделено на два этапа.

Фото: Пресс-служба правительства Чувашии

Михаил Бабич поблагодарил главу Чувашии Михаила Игнатьева за личный контроль за ходом строительства учебного заведения.

В Доме правительства республики полномочный представитель президента РФ в ПФО провел рабочее совещание, посвященное выборам главы государства. Общаясь с журналистами, Михаил Бабич заявил, что обеспечение безопасности голосования, его тщательная и всесторонняя организация являются наиважнейшим вопросом. Не менее значимой, по мнению полпреда, должна быть и информированность избирателей о возможности проголосовать по месту пребывания при заблаговременной подаче соответствующего заявления.