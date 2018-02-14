В Красноярске банк "Канский" признали банкротом

Арбитражный суд Красноярского края признал банк "Канский" банкротом и открыл на нем конкурсное производство сроком на один год, сообщили в пресс-службе суда.

- Полномочия конкурсного управляющего КБ "Канский" ООО суд возложил на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов". Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 12 февраля 2019 года, - прокомментировали в суде.

Напомним, требование признать "Канский" банкротом поступило в краевой арбитраж от Центрального банка РФ в конце прошлого года. Основанием для заявления стал тот факт, что стоимость имущества коммерческого банка, у которого отозвали лицензию на проведение операций, оказалась недостаточной для погашения обязательств перед кредиторами.