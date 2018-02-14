В Забайкалье следователи начали обыски на сельхозпредприятиях

Следственный комитет проводит обыски на некоторых сельхозпредприятиях Забайкалья в связи с делом экс-министра сельского хозяйства края Михаила Кузьминова, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по Забайкальскому краю Егора Маркова.

Как пояснили в ведомстве, название предприятий и их количество в интересах следствия не разглашается. Во время обысков изымается документация и материалы, интересующие СК.

Напомним, недавно в регионе были задержаны министр сельского хозяйства края Михаил Кузьминов и его заместитель Ирина Малакшина. Их подозревают в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

По версии следствия, превышение должностных полномочий имело место при выплате субсидий, выделенных Правительством РФ для компенсации ущерба, который фермерам принесли стихийные бедствия 2016 года. Чиновники требовали от хозяйственников выполнения специальных условий для получения средств.