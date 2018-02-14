На главного архитектора Махачкалы завели новое дело

В отношении главного архитектора Махачкалы возбуждено новое уголовное дело. Как сообщает Следственный комитет РФ, бывшего чиновника подозревают в халатности.

По версии следствия, на протяжении нескольких лет подозреваемый "вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей" допустил хаотичную застройку Махачкалы и испортил архитектурный облик города.

Помимо этого, чиновник выдавал застройщикам разрешительные документы, игнорируя градостроительные нормы. В итоге 11 объектов строятся с нарушениями законодательства.

Отметим, что ранее в отношении главного архитектора столицы Дагестана было возбуждено уголовное дело "за превышение полномочий". По мнению следователей, два года назад он утвердил документы на застройку участка, площадью 600 квадратных метров. В результате там началось строительство 12-этажного жилого дома, который позже по решению суда пришлось снести. Демонтаж фундамента производился за счет городской казны. В результате администрации Махачкалы был нанесен ущерб в размере четырех миллионов рублей.