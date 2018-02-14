Вице-премьер Крыма назвал обиду причиной украинского шпионажа

Случаи шпионажа в Крыму связаны с агрессивной и провокационной политикой украинских властей, но они еще больше сплачивают крымчан. Об этом заявил вице-премьер правительства РК Дмитрий Полонский.

- В них живет обида за референдум в 2014 году и за то, что Крым уже не часть Украины. Но мы уверены в своей правоте, мы знали, что делаем. Крымчане не изменили своему выбору, не отказались, - цитируют Полонского РИА Новости. - И наоборот, любая такая акция Украины - она еще больше работает на то, чтобы крымчане сплачивались вокруг наших общих побед, успехов, достижений.

Полонский считает, что подобные действия со стороны Украины продолжатся и в дальнейшем.

- Они такие попытки совершали и будут совершать… Но имея сильные силовые структуры, имея слаженно работающие органы власти, мы способны противостоять этим атакам, - подчеркнул вице-премьер.

12 февраля в Симферополе задержали жителя Украины Константина Давыденко. По данным правоохранителей, он передавал спецслужбам Украины сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. По решению Лефортовского суда Москвы Давыденко арестовали на два месяца.