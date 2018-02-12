Пойманный в Крыму украинский шпион назвал заказчиков

Задержанный в Крыму гражданин Украины Константин Давыденко на допросе в ФСБ признался следователям, что собирал информацию на полуострове по заданию Службы безопасности Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

Давыденко, доставленый в Москву самолетом, рассказал, что должен был "собрать информацию у человека, которого зовут Виталий". На другой вопрос, в чьих интересах действовал задержанный, он ответил: "По заданию СБУ".

Сегодня задержанный в Симферополе Константин Давыденко по решению Лефортовского суда Москвы арестован на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "Шпионаж". По версии следствия, Давыденко собирал сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и о сотрудниках Федеральной службы безопасности. Передача этой информации властям Украины могла нанести ущерб государственным интересам России.