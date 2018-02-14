На Урале осудили заказчика убийства районного главы

Курчатовский суд Челябинска вынес приговор по громкому делу об организации двойного убийства, жертвами которого должны были стать действующий глава Красноармейского района и один из местных бизнесменов. Заказчик преступления, 61-летний челябинский предприниматель, приговорен к девяти годам колонии строгого режима, сообщили в среду в прокуратуре региона.

- В суде установлено, что в 2016 году у подсудимого возник умысел на организацию убийства главы Красноармейского района, которому он незадолго до того проиграл выборы и полагал, что оппонент, используя административный ресурс, повлиял на решение конкурсной комиссии, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Кроме того, он решил расправиться с местным предпринимателем, с которым у него возник конфликт при ведении бизнеса по продаже автомобилей. В итоге челябинец обратился к местному жителю, пообещав ему заплатить 600 тысяч рублей за убийство обеих жертв. Однако предполагаемый киллер сообщил об этом в правоохранительные органы, и заказчик был задержан с поличным при передаче денег.

Суд признал челябинца виновным в подготовке к организации убийства двух лиц по найму, а также незаконном хранении оружия (при обыске на дому у обвиняемого был обнаружен карабин без документов). По совокупности преступлений осужденному назначено наказание в виде девяти лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы еще на один год.

Кроме того, по решению суда он должен выплатить по полмиллиона рублей компенсации морального вреда каждому потерпевшему, отметили в прокуратуре.