Тест-драйв Range Rover Velar: Каким получился самый футуристичный SUV года

Синдром неоправданных ожиданий - одна из самых неприятных эмоций на свете. Увы, слишком часто встречающаяся в автопроме.

Обычно как происходит? В рамках некоего международного автосалона вам показывают революционный концепт-кар небывалой красоты и смелости. Тут вам и широченные колесные арки, и самоуверенный прищур лазерно-люминофорных фар, и электротяга с запасом хода до 1000 км и разгоном до "сотни" за 2,5 секунды, и автопилот, и много еще чего.

Проходит несколько лет, модель доползает до конвейера, стремительно превращаясь из выставочного экземпляра в серийный автомобиль и проходя примерно тот же путь, что проходит восторженный подросток-мечтатель, незаметно ставший скучным офисным работником с потускневшим взглядом.

И вот, мировая премьера, мероприятие проходит с помпой, затем - череда тест-драйвов в авторитетных СМИ и у топовых блогеров, старт продаж. Вы не успели оглянуться, как на таких машинах уже ездит пол-города. И машина вроде не плоха, но что-то не так.

Вы понимаете, что именно, когда сравниваете утилитарное ТС, стоящее у вашего подъезда, с тем сверкающим космолетом с давно прошедшего мотор-шоу.

Широченные колесные арки сдулись, в них теперь установлены маленькие 18-дюймовые колесики. От дорогих заигрываний с лазерными технологиями отказались в пользу проверенного ксенона в базовых комплектациях и светодиодной оптики - в навороченных. Вместо инновационной "зеленой" тяги - обыкновенный ДВС, а вместо автопилота - функционирующий через раз режим автопаркования.

Знакомая ситуация? И нам, к сожалению, тоже. Поэтому, чтобы развеять скуку, мы взяли на тест машину, которая попала на конвейер вопреки законам жанра - серийный концепт-кар Range Rover Velar.

Я не стану тиражировать утверждение о том, что Velar красив. Все же мы говорим о премиум-сегменте, и подразумевается, что машина со стартовым ценником в почти 4 миллиона рублей не будет выглядеть, как Hyundai Creta. Однако красота красоте рознь, и если все конкуренты нового Range Rover просто красивы - красотой обыкновенной дорогой машины, то Velar - футуристично красив.

Зализанные, перетекающие одна в другую линии создают ощущение, что Velar как будто пролежал несколько тысяч лет на морском дне, и бесчисленные волны отточили его форму, сделали органичным и потрясающе аэродинамичным. При этом сказать, что дизайнеры сделали акцент на мотиве единения с природой в облике нового SUV, нельзя. Выверенные, острые формы светодиодных росчерков головной оптики, которая в старших комплектациях, кстати, может быть и лазерной, задние фонари с 3D-эффектом и низкий, хищный силуэт машины, когда пневмоподвеска переведена в положение посадки, никак не дают назвать Velar "милым" или "симпатичным". Он брутален, как и любой Range Rover, футуристичен и грациозен. Такая вот гремучая смесь.

А чего стоят автоматически выдвигающиеся из дверей внешние ручки! Истинное произведение искусства. Однако творческого запала дизайнеров хватило не только на экстерьер, но и на интерьер автомобиля (что редкость).

Центральная консоль Velar представляет собой два забранных в черный глянцевый пластик сенсорных экрана. Выглядит - феноменально. Настолько феноменально, что я попросту влюбился в интерьерный дизайн этого автомобиля, несмотря на то, что являюсь идейным противником всего сенсорного в салоне из соображений безопасности - водитель должен наощупь ориентироваться в кнопках, а не отвлекаться от дороги, чтобы перевести климат-контроль в другой режим работы или включить массаж. Впрочем, стандартная аргументация про безопасность отправилась в мусорное ведро, когда я сел в Velar.

Да, пока что этого нет, говорил я себе, но ведь, возможно, они сделают что-то типа технологии 3D-touch, и экраны на центральной консоли Range Rover будут посылать вам вибросигнал в ответ на нажатие, как это сейчас происходит в современных смартфонах. Или придумают еще какой-то выход. А до тех пор - потерпим.

Но "терпеть" - неправильное слово в данном случае, потому что в салоне этого кроссовера хочется находиться, несмотря на все "но". Velar не давит на вас квадратными метрами кожи и килограммами дерева в отделке. Его роскошь - более интеллектуальная, менее навязчивая. Вместо старящего любую машину лакированного шпона и всех традиционных признаков тяжелого люкса - мягкий, качественный пластик с прихотливо нанесенным мелким геометрическим узором, черные глянцевые панели (моментально заляпываются, но тем не менее) и регулирующийся по наклону верхний экран с электромоторчиком.

Руль - классический "рейндж-роверовский", кроме одного: вместо кнопок здесь установлены черные сенсорные панели, где при включении зажигания загораются яркие белые пиктограммы.

Приборная панель - разумеется, тоже цифровая. Графика и анимация на всех трех дисплеях Velar поднимают диджитализацию автопрома на новый уровень. "Приборку" можно кастомизировать настолько гибко, насколько это возможно - в наличии несколько тем оформления, каждая из которых позволяет менять элементы местами и отображать (или не отображать) разные из них. Анимация нижнего центрального экрана, отвечающего за управление климат-контролем и выбор режимов езды, немного задумчива, но лишь немного.

Впрочем, восторги - восторгами, а претензии тоже есть. Главная - к комплектации. Когда в машине стоимостью 5,2 миллиона рублей нет проекционного дисплея, пневмокамер в передних креслах (а, значит, нельзя регулировать поясничный подпор и т. д.) и стоит акустическая система мощностью чуть более 300 ватт (марки Meridian), это, как минимум, странно.

Внедорожные характеристики Velar, собственно, как и любого Land Rover, на высоте. Машина оснащена "пневмой", способной менять высоту дорожного просвета, самоблокирующимся межосевым дифференциалом и интеллектуальной системой помощи при езде по бездорожью TerrainResponse второго поколения. Заявленная глубина преодолеваемого брода - 700 мм. Впрочем, созданный на одной архитектуре с Jaguar F-Pace, Velar стоит ближе к кроссоверам, нежели к настоящим "проходимцам". Блокировка заднего дифференциала - опция, а понижающей передачи и вовсе нет.

Кроме того, в версии R-Dynamic, которая и была у "РГ" на тесте, Velar "одели" в красивые, но совсем не внедорожные обвесы, что сильно ударило по геометрической проходимости модели. Однако нельзя не отметить их прочность. Съехав с асфальта (это же Land Rover, как иначе-то) и двигаясь по глубокой колее, я не заметил глубокую лужу, покрытую толстым слоем льда и занимавшую левую часть колеи.

Лужа не промерзла до конца, и я, въехав на лед, услышал адский треск, после чего машина резко провалилась вниз. Осознав, что произошло, я уже прокручивал в уме извинения перед представительством Jaguar Land Rover за снесенный (или, как минимум, покалеченный) обвес.

Однако, выйдя из машины, обнаружил, что обвес не только на месте, но и вообще не пострадал. При этом остроконечные куски льда, на которые раскололась покрывавшая лужу поверхность, были полтора-два сантиметра толщиной. Вытащить попавшую в ловушку машину также удалось без труда - селектор Terrain Response в положении "авто" и нажатие на педаль газа без всяких мудрствований позволили мне продолжить путь.

Выбор двигателей у Velar богатый: три дизельных агрегата (180 л. с., 240 л. с. и 300 л. с.) и два бензиновых (250 л. с. и 380 л. с.). Младшие моторы (как бензиновые, так и на тяжелом топливе) - двухлитровые четырехцилиндровые, а старшие - турбированные трехлитровые V6. Все двигатели на Velar работают в паре с 8-ступенчатым "автоматом".

У нас на тесте была модификация с двухлитровой дизельной "турбочетверкой" - 240 л. с., 500 Нм крутящего момента и 7,3 секунды до "сотни". Особо прыткой машину с этим движком не назовешь, однако тяги на спокойное, адекватное вождение хватает всегда. Радует и расход, не превышающий в городе 10 литров на 100 км.

Управляемость - понятная, прозрачная. В общем, по моему тону вы уже наверняка поняли, что на ходу Range Rover Velar не является чем-то экстра-выдающимся, как внешне или в салоне. Кроссовер послушен, тих, экономен. Серьезных претензий ни к управляемости, ни к разгонным характеристикам, ни к энергоемкости подвески нет, равно как и серьезных поводов для похвалы. Машина просто едет, хорошо и ненавязчиво.

И вкупе с умопомрачительным дизайном это отсутствие ошибок делает Velar крайне серьезным противником для брендов, привыкших снимать сливки в сегменте среднеразмерных премиальных SUV.