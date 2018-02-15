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15.02.2018 13:12
Рубрика: Власть

Песков рассказал об отношении президента к ситуации с РАН

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин постоянно держит под контролем вопросы реформы Российской академии наук.

Фото: Игорь Глазко
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На вопрос, почему ответ на письмо-жалобу ученых РАН на Федеральное агентство научных организаций пришел из ФАНО, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил: "Невозможно обсуждать ФАНО без учета точки зрения этого ведомства".

"Президент абсолютно в курсе этого обращения и точки зрения ряда ученых", - заверил Песков. "Совсем недавно состоялся президентский совет по науке в Новосибирске, где в том числе затрагивались и вопросы совершенствования работы и законодательной базы РАН", - сказал он.

"Процесс совершенствования работы РАН в динамике", - напомнил представитель Кремля. "Президент постоянно занимается этой темой и держит ее под контролем", - заключил он.

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