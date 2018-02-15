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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывшего облвоенкома Костромы посадили за поборы

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Суд в Костроме приговорил к пяти годам заключения бывшего облвоенкома Андрея Степанова за поборы с подчиненных, сообщает региональное УФСБ.

По данным следствия, на скамье подсудимых бывший областной военком оказался вместе с начальницей юридического отделения облвоенкомата.

Фото: Depositphotos.com
В 2017 году резко сократилось число преступлений по статьям о взятках

Как выяснили оперативники управления ФСБ России по Западному военному округу и военные следователи СКР по Костромскому гарнизону, военком с начальницей юротдела с 2011 по 2015 годы незаконно отбирали у подчиненных ежеквартальные премии.

- Работники военного комиссариата, находясь в служебной зависимости от руководителя, опасаясь проблем по службе и уменьшения объема положенных им выплат, были вынуждены исполнять незаконные указания. Всего в результате преступной деятельности данными лицами со своих подчиненных собрано более четырех миллионов рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, - сообщили в региональном УФСБ.

Экс-военкома и его подельницу суд признал виновными по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса (Злоупотребление должностными полномочиями). Бывшего военного комиссара Костромской области приговорили к пяти годам колонии общего режима, а его пособницу - к трем годам заключения, однако для нее исполнение наказания отсрочили - до 14-летия младшего из детей.

Представители защиты обвиняемых заявили, что будут обжаловать приговор.

В 2016 году суд оправдал Андрея Степанова по делу о незаконных отсрочках от призыва.

Ранее суд приговорил к пяти годам заключения бывшего военкома Костромы Алексея Барабанова. Его задержали с поличным при получении крупной взятки. Суд признал экс-военкома виновным в торговле незаконными отсрочками от армии. После ареста военкома в Костроме прошли массовые проверки среди призывников, получивших освобождения от службы в армии.

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