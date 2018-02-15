"Спартак" проиграл "Атлетику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Новости

Сенат США заблокировал законопроекты об иммиграционной реформе 02:08
Актер Джеффри Тэмбор уйдет из сериала "Очевидное" из-за домогательств 01:44
США в разы увеличат запасы снарядов в Европе для сдерживания РФ 01:37
В ДТП с участием автобуса на Кубе пострадали 40 человек 01:25
СМИ: Пилоты Ан-148 ругались до столкновения с землей 01:12
Драпеко: Москва заинтересована в стабильности Средиземноморья 00:49
Брейвик впервые заявил о раскаянии 00:41
Посольство РФ раскритиковало заявление МИД Великобритании о кибератаке 00:27
Оппозиция в Киеве потребовала от властей вернуть в страну Саакашвили 00:09
"Зенит" усилился двумя футболистами сборной России 15.02.2018
В Анкаре Эрдоган более трех часов вел переговоры с Тиллерсоном 15.02.2018
Скончался поэт и телеведущий Александр Шаталов 15.02.2018
В США испугались новых крылатых ракет России 15.02.2018
Депутаты ГД РФ: Россия не будет чинить корабли для передачи Украине 15.02.2018
Убивший 17 человек в США стрелок входил в расистскую организацию 15.02.2018
Поезда в Москву стали самыми прибыльными на Украине в 2017 году 15.02.2018
Запись речевого самописца Ан-148 подтвердила данные регистратора 15.02.2018
В Москве при строительстве объекта МВД украли свыше 7 млн рублей 15.02.2018
Бывшего облвоенкома Костромы посадили за поборы 15.02.2018
Турчак: Новый экспертный совет "Единой России" возглавит Борис Грызлов 15.02.2018
Врачи нашли повреждения мозга у сотрудников посольства США на Кубе 15.02.2018
Аксенов: Движение поездов по Крымскому мосту начнется досрочно 15.02.2018
Следователи выяснят причины обвала грунта в Политехническом музее 15.02.2018
Украинские фанаты напали на россиян в Афинах 15.02.2018
Дворкович рассказал об образе успешного министра будущего 15.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Масленица с "Российской газетой"
Масленица с "Российской газетой"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 16-18 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 16-18 февраля
15.02.2018 23:13
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Спартак" проиграл "Атлетику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Текст: Илья Соболев
Московский "Спартак" на своем поле уступил испанскому "Атлетику" со счетом 1:3 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Московская публика после зимнего перерыва явно соскучилась по футболу. Болельщиков не отпугнули ни февральские морозы, ни позднее время начала матча: спартаковский стадион собрал практически аншлаг. Возобновление сезона фанаты отпраздновали с размахом, подняв огромный бюст наставника "красно-белых" Массимо Карреры, а на центральной трибуне выложив недвусмысленную надпись на английском языке "To the top" (на вершину - прим. РГ).

Фото: Михаил Синицын/ РГ
"Спартак" - "Атлетик". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Забегая вперед, скажем, что "Спартак" этот праздник поддержать не смог. Каррера выставил любопытный состав: в ворота вернулся Артем Ребров, плотно обосновавшийся на скамейке запасных прошлой весной. В защите место травмированного Георгия Джикии занял Илья Кутепов. В атаке атакующее трио составили Куинси Промес, Луис Адриано и Лоренцо Мельгарехо. Что характерно, в "старте" не оказалось ни одного из двух новичков "красно-белых". Сербский защитник Никола Максимович просто не попал в еврокубковую заявку, а алжирец Софьян Ханни остался в запасе.

У тех, кто следил за "Спартаком" в межсезонье, наверняка могли возникнуть определенные опасения: в товарищеских матчах "красно-белые" выглядели неоднозначно. Даже капитан команды Денис Глушаков беспокоился, что ему и его партнерам может не хватить соревновательной практики. И, как выяснилось, не зря.

Хозяева вроде бы начали неплохо: москвичам удавалось пресекать атакующие потуги соперника и регулярно совершать подходы к штрафной басков. Особенно старался все тот же Глушаков: оба его дальних удара были для голкипера "Атлетика" Эррерина непростыми. Денис бил даже головой и тоже опасно. Увы, перевести количество в качество "Спартаку" не удалось. А вот "Атлетик" был образцом эффективности. На 22-й минуте Ариц Адурис вынырнул из-под опеки Ильи Кутепова и с острого угла не промахнулся по пустым воротам - 1:0. Он же на 39-й минуте здорово подкараулил отскок от "стенки" после штрафного и в ближнем бою снова переиграл Артема Реброва - 2:0. Обидно, но и третий удар команды из Бильбао в створ оказался результативным. На первой добавленной минуте первого тайма Кутепов вроде выбил мяч с линии ворот после подачи, но прямо на ногу Микелю Рико: тот пробил в Илью, но защитник не сумел сложиться и отбить удар - 3:0.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
ЦСКА сыграл вничью с "Црвеной Звездой" в Лиге Европы

Несмотря на обескураживающий первый тайм, вторую половину "красно-белые" начали с тем же энтузиазмом, что и стартовую. На 58-й минуте Каррера бросил в бой вместо Мельгарехо Зе Луиша, и тот практически сразу поучаствовал в голевой атаке. Форвард сборной Кабо-Верде классно переступил через мяч, а Глушаков в касание отдал его на Адриано, который пробил по центру практически без сопротивления - 1:3.

"Спартак" попытался еще, но "Атлетик", изрядно вымотанный, все же выстоял. "Красно-белым" не помог и Софьян Ханни, все-таки дебютировавший за москвичей. В итоге - неприглядный результат для подопечных Карреры, который оставляет им не так уж и много шансов в ответной игре через неделю в Бильбао.

Защитник "Спартака" Джикия рассказал о восстановлении после травмы

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2018
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2018
"Саратовские авиалинии" возобновят полеты Ан-148
Медведев: Новые санкции не представляют угрозы для россиян
В Госдуме не считают нужным отчитываться перед НАТО об "Искандерах"
Голодец: Пенсия в России должна достичь 25 тысяч рублей