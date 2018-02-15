В Ельце завели дело о гибели 11-летнего хоккеиста

В Ельце возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, сообщили в следственном управлении СК РФ по Липецкой области.

Поводом для расследования стал трагический случай на тренировке юных хоккеистов. Во время занятий в городском ледовом дворце брошенная одним из игроков шайба попала в шею 11-летнему воспитаннику спортшколы. От несовместимой с жизнью травмы ребенок погиб на месте.

- Для выяснения точной причины смерти назначены судебно-медицинская экспертиза. Следователи опрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, - рассказала представитель регионального СУ СК Юлия Кузнецова.