В Амурской области начали проверку после экстренной посадки Ан-24

Специалисты Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте начали проверку после экстренной посадки из-за отказа двигателя самолета Ан-24, следовавшего из Благовещенска в Якутск.

Напомним, экипаж воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Благовещенска через 30 минут после вылета, так как "сработал датчик падения уровня масла в правом двигателе".

В этот момент на борту Ан-24 находились 35 человек. Никто из них не пострадал.

После окончания доследственной проверки будет принято процессуальное решение.