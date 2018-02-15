В Самарской области возбуждено дело против отца-поджигателя

Новости

В Орле отдали под суд мужчину, столкнувшего любимую с балкона 17:21
Захарова: В Сирии могли погибнуть пять российских граждан, это не военнослужащие 17:16
Контракт на поставку истребителей МиГ-35 могут заключить в 2018 году 17:15
На форуме обсудили способы вывода бизнеса из теневой экономики 17:14
В Египте неожиданно нашли древнеримский храм 17:13
США заказали снаряды для большой войны 17:09
Суд продлил арест вице-спикера нижегородского заксобрания 17:05
Новым президентом ЮАР стал местный олигарх 17:05
МИД России обвинил США в оккупации районов Сирии 16:57
Обновленный Chevrolet Tahoe доехал до России 16:52
Суд отпустил мэра Одессы на поруки 16:50
Число отказов россиянам в пенсии составляет менее половины процента 16:46
Российские саночники стали седьмыми в эстафете 16:44
Путин встретится с Миллером 16:42
Археологи решили загадку вытянутых черепов 16:42
В Госдуме предложили создать министерство по делам Арктики 16:40
Новый аэропорт Симферополь украсят телетрапы в космическом стиле 16:31
В Сокольниках на Масленицу сожгут четырехметровое чучело в форме спирали 16:30
Умерла заслуженный деятель искусств России Людмила Голубкина 16:27
Под Ельцом на Масленицу сожгут злодея из "Игры престолов" 16:24
В Крыму введение курортного сбора перенесут на год 16:19
Товарооборот Нижегородской области с Беларусью превысил миллиард 16:15
В Ижевске бомж угнал с автомойки Lexus 16:13
Названы сроки передачи первой партии Су-57 в войска 16:12
В России построят уникальный "умный город" 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Масленица с "Российской газетой"
Масленица с "Российской газетой"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
"Спартак" - "Атлетик". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
"Спартак" - "Атлетик". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
15.02.2018 11:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самарской области возбуждено дело против отца-поджигателя

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самарской области в отношении отца семейства возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" после пожара, унесшего жизни его троих детей. Об этом сообщило СУ СК России по региону.

В Волгоградской области при пожаре погиб ребенок

Возгорание произошло поздно вечером 14 февраля в доме по улице Специалистов села Лозовка Кинель-Черкасского района. Здесь проживала многодетная семья с семью детьми в возрасте от 4 месяцев до 12 лет.

25-летний отец уже признался следователям, что сам совершил поджог. Глава семейства был сильно пьян, после того, как вещи в квартире воспламенились, он просто выбежал из дома. Погибли трое детей: мальчик двух лет и его сестра и брат, которым было всего по четыре месяца. Четверо других ребят смогли выйти из квартиры самостоятельно. Мать спасли из огня соседи.

Сейчас отец-поджигатель задержан. Скорее всего, он будет заключен под стражу. На месте происшествия продолжают работать следователи-криминалисты, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2018
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2018
Двух бойцов ВСУ заподозрили в убийстве четверых сослуживцев на пьянке
В Госдуме не считают нужным отчитываться перед НАТО об "Искандерах"
Голодец: Пенсия в России должна достичь 25 тысяч рублей
Пушков: Польша вряд ли успокоится после строительства своего газопровода