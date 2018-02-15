В Самарской области возбуждено дело против отца-поджигателя

В Самарской области в отношении отца семейства возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" после пожара, унесшего жизни его троих детей. Об этом сообщило СУ СК России по региону.

Возгорание произошло поздно вечером 14 февраля в доме по улице Специалистов села Лозовка Кинель-Черкасского района. Здесь проживала многодетная семья с семью детьми в возрасте от 4 месяцев до 12 лет.

25-летний отец уже признался следователям, что сам совершил поджог. Глава семейства был сильно пьян, после того, как вещи в квартире воспламенились, он просто выбежал из дома. Погибли трое детей: мальчик двух лет и его сестра и брат, которым было всего по четыре месяца. Четверо других ребят смогли выйти из квартиры самостоятельно. Мать спасли из огня соседи.

Сейчас отец-поджигатель задержан. Скорее всего, он будет заключен под стражу. На месте происшествия продолжают работать следователи-криминалисты, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.