Петербург услышит любимую музыку российских императоров

В пятницу в Президентской библиотеке стартует музыкально-просветительский проект "Музыка Российской государственности": десять концертов, посвященных 11 российским императорам от Петра I до Николая II. Помимо игры музыкантов на старинных инструментах разных эпох - и исполнения отечественных гимнов и военных маршей, зрителей ждет демонстрация редких музыкальных артефактов, костюмированные шоу, мультимедийные эффекты. Историк Александр Мясников прочтет лекции о любимой музыке царей, о моде на придворную музыку для обеда и для ужина.

Известно, что "барабанцы" и "набаты" были излюбленными музыкальными инструментами Петра I. Еще в детстве будущий император состоял барабанщиком 1-й роты "потешного" Преображенского полка, затем играл на волынке и гобое, любил принимать участие в церковных службах как певчий. В программе сегодняшнего вечера - шоу барабанщиков и выступления Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы, Праздничного хора Данилова монастыря, ансамбля старинной музыки Barocco Concertato.

Событием станет и концерт 16 марта - посвященный Анне Иоанновне, которая 1738 году издала указ об открытии в городе Глухове Черниговской губернии специальной школы, где двадцать мальчиков обучались пению и игре на инструментах. Из Глухова в Санкт-Петербург были доставлены Максим Березовский и Дмитрий Бортнянский. Во втором отделении концерта речь пойдет об императрице Елизавете Петровне, которая, если верить легенде, сама сочинила песни "Во селе, селе Покровском" и "Чистый источник! Всех цветов красивей" - которые потом стали считаться народными. При дворце Елизаветы Петровны существовала итальянская опера и придворный певческий хор, был заведен первый роговой оркестр и оркестр янычарской (турецкой) музыки.

Следующие концерты расскажут о музыкальных пристрастиях и талантах российских монархов, которые сами писали либретто для опер ( Екатерина II), слушали выступления Моцарта (Павел I), играли на тромбоне (Александр II).

Интересно, что музыкальные традиции, заложенные императорским домом, сохранялись и в советские, и в постсоветские времена. Так известно, что Александр III, уделявший много внимания придворному оркестру, обеспечил его процветание на сотню лет вперед. Музыкантам давали квартиры, назначали жалованья и пенсии. К 1917 году оркестр насчитывал 137 музыкантов. После революции этот оркестр стал государственным, его расцвет пришелся на третью четверть XX века: тогда весь музыкальный мир восхищал искусством Государственный академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского.

Последнему российскому императору будут посвящены два ноябрьских представления. Любопытно, что героем вечера здесь станет балалайка: играть на ней учили юного цесаревича Алексея. В выборе инструмента сказалось стремление его родителей сделать из мальчика "истинно русского монарха". Не случилось.