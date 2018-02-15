МАК удалось расшифровать речевой самописец самолета Ан-148

Экспертам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) удалось в целом расшифровать речевой самописец самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля. Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Полученные данные будут приняты к рассмотрению причин катастрофы, заявил он в интервью ТАСС.

Ранее министр сообщил, что опознание жертв крушения самолета может занять два-три месяца. Забор необходимых материалов для проведения генетических экспертиз произведен практически у всех родственников погибших пассажиров.

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Московской области спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров, в том числе трое детей, а также шесть членов экипажа.