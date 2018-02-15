Убивший 17 человек в США стрелок входил в расистскую организацию

В США подозреваемый в убийстве 17 человек в школе штата Флорида входил в националистическую организацию.

Как выяснили американские журналисты, 19-летний Николас Круз являлся членом общества Republic of Florida, выступавшего за создание штата для этнически белых жителей, передает "Интерфакс". При этом школьник даже участвовал в "боевых учениях" организации.

Любопытно, что в Сети нашелся видеоролик, под которым человек под ником "Николас Круз" оставил комментарий о том, что хочет стать "профессиональным школьным стрелком". Это произошло в 2017 году.

По данным полиции, Круз раньше учился в этой школе и был отчислен в прошлом году за плохую успеваемость и драку. Предположительно, нападение было совершено из-за нервного срыва. При этом подозреваемый был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15 и дымовыми шашками и облачен в противогаз.