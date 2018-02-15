В Кремле отвергли обвинения России в кибератаках

В Кремле считают продолжением русофобской кампании обвинения в причастности России к хакерским атакам.

"Мы категорически отвергаем подобные обвинения", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем их бездоказательными и беспочвенными. Это не что иное, как продолжение не основывающейся на каких-либо доказательствах русофобской кампании", - подчеркнул Песков.

Так в Кремле прокомментировали обвинения со стороны британского МИД в адрес России в проведении массовой хакерской атаки вируса NotPetyа.