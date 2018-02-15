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15.02.2018, 13:50
Текст: Николай Грищенко

Видео: Донецкие умельцы превратили автомат Калашникова в ЗУ-23

В Донецке местные ополченцы изготовили устройство для автомата Калашникова, позволяющее стрелять боеприпасами 23-го калибра от зенитной установки. Приспособление получило название "Артем". Канал WarDoc опубликовал видеоролик испытаний нового типа стрелкового оружия.

Фото: БЕЛТА/YouTube
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На видео показано приспособление - оно представляет собой трубку, которая накручивается на ствол автомата. Туда вставляется крупнокалиберный патрон от зенитной установки. Затем в патронник автомата досылается холостой патрон, с усиленным зарядом пороха. После чего производится выстрел.

По словам испытателей, разработка подойдет для уничтожения низколетящих беспилотных аппаратов противника, а также найдет применение при штурме укрепленных позиций. В отличие от подствольного гранатомета, оно имеет меньший вес и более высокую точность стрельбы. Кроме того, на дистанции в сто метров боеприпас можно "закидывать" по навесной траектории в окопы противника.

Отметим, что недавно в Донецке состоялись испытания самой крупнокалиберной в мире снайперской винтовки "Сепаратист". В аннотации к видео сообщалось, что прицельная дальность ведения огня из комплекса составляет три тысячи метров. Ранее в ДНР оружейники переделали в антиснайперскую винтовку "Дончанка" советский крупнокалиберный пулемет "Утес". Винтовка получила оригинальный приклад, сошки и пламегаситель, который снижает отдачу при выстреле.

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