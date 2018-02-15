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15.02.2018 13:50
Рубрика: Легковые авто

Volvo XC40 будут продавать в России с двумя моторами

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Volvo. Фото: Пресс-служба Volvo.
Фото: Пресс-служба Volvo.

Стало известно, какие моторы в России получит самый маленький кроссовер Volvo - XC40.

Как следует из сертификата Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), у нас модель будет доступна с полным приводом, бензиновой или дизельной "четверкой" объемом два литра. Мощность бензинового двигателя составит 249 лошадиных сил, дизельного - 190 сил. Оба агрегата будут работать в паре с восьмидиапазонным "автоматом".

Фото: www.audi-mediacenter.com
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В базовое оснащение автомобиля войдут зеркала с обогревом и электроприводом, сигнализация, климат-контроль, мультимедийная система, система мониторинга давления в шинах, ЭРА-ГЛОНАСС. Прием заказов на компактный кроссовер Volvo XC40 начнется в марте, но первые автомобили приедут в Россию в мае.

В основу нового XC40 легла модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture) - компактная версия "архитектуры" SPA (Scalable Product Architecture), на которой построены модели Volvo 60-й и 90-й серий.

При длине в 4425 мм новинка оказалась на 263 мм короче старшей модели XC60, но при этом лишь на 3 мм ниже и располагает колесной базой в 2 702 мм. Объем багажника - 460 л - претендует на рекордное значение в классе.

Фото: Пресс-лужба Volkswagen.
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Салон Volvo XC40 выдержан в уже известном нам стиле XC90, XC60 и V90 Cross Country - с "планшетом" на центральной консоли.

Производство компактного SUV стартовало в ноябре прошлого года на заводе компании в Бельгии.

В Германии цена модели стартует с отметки в 44 800 евро (около 3 225 000 рублей)/

Фото: Пресс-служба Volvo.
#Volvo