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Выход продолжения "Игры престолов" опять перенесен

Новость 15.02.2018, 13:59 | Текст: Олег Усков

69-летний американский писатель, сценарист и продюсер Джордж Мартин легендарен не только наградами своими и мастерством, но и еще рядом параметров. Например, дотошностью проработки мира "Песни Льда и Пламени", литературного первоисточника эпичного сериала "Игра престолов". И, как следствие, неторопливостью в сооружении новой части эпоса.

Сроки выхода шестого тома серии, ранее переносившиеся неоднократно, перенесены опять. О чем уныло извещает CNET.

Фото: kinopoisk.ru
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По словам самого Джорджа Рэймонда Ричарда, до обмороков ожидаемые поклонниками "Ветры зимы" (The Winds of Winter), выйдут теперь лишь после того, как со стапелей сойдет первый том "Огня и Крови" (Fire & Blood), книги, посвященной дому Таргариенов и состоящей из "расширенных сюжетных ответвлений".

Причем первый том "Огня" еще не дописан, но финал близок. "А второй только-только начат", - говорит Мартин, никаких подробностей сверх того не сообщивший.

Когда читатель подержит в руках анонсированную "Мечту о весне" (A Dream of Spring), седьмой том "основной" саги, которым она теоретически должна закончиться, даже предполагать, похоже, бессмысленно.  

К слову, когда фэны спросили Мартина про "секретную" восьмую книгу "Песни", которая якобы тоже есть в планах, демиург ответил, что для него такая информация - крайне внезапная новость. 

Что касается сериала, то его финал, восьмой сезон, по-прежнему обещан на следующий год. Без указания конкретной даты

Ранее мы рассказывали, как новую книгу "Песни" за Мартина написал робот.

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