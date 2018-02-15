Выход продолжения "Игры престолов" опять перенесен

69-летний американский писатель, сценарист и продюсер Джордж Мартин легендарен не только наградами своими и мастерством, но и еще рядом параметров. Например, дотошностью проработки мира "Песни Льда и Пламени", литературного первоисточника эпичного сериала "Игра престолов". И, как следствие, неторопливостью в сооружении новой части эпоса.

Сроки выхода шестого тома серии, ранее переносившиеся неоднократно, перенесены опять. О чем уныло извещает CNET.

По словам самого Джорджа Рэймонда Ричарда, до обмороков ожидаемые поклонниками "Ветры зимы" (The Winds of Winter), выйдут теперь лишь после того, как со стапелей сойдет первый том "Огня и Крови" (Fire & Blood), книги, посвященной дому Таргариенов и состоящей из "расширенных сюжетных ответвлений".

Причем первый том "Огня" еще не дописан, но финал близок. "А второй только-только начат", - говорит Мартин, никаких подробностей сверх того не сообщивший.

Когда читатель подержит в руках анонсированную "Мечту о весне" (A Dream of Spring), седьмой том "основной" саги, которым она теоретически должна закончиться, даже предполагать, похоже, бессмысленно.

К слову, когда фэны спросили Мартина про "секретную" восьмую книгу "Песни", которая якобы тоже есть в планах, демиург ответил, что для него такая информация - крайне внезапная новость.

Что касается сериала, то его финал, восьмой сезон, по-прежнему обещан на следующий год. Без указания конкретной даты.

Ранее мы рассказывали, как новую книгу "Песни" за Мартина написал робот.