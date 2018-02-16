Глава МЧС: Пока опознанных жертв крушения самолета Ан-148 нет

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что пока опознанных жертв крушения в Подмосковье самолета Ан-148 нет, проводятся экспертизы. Об этом информирует РИА Новости.

"Мы организовали сбор проб ДНК и сейчас организовываем процедуру опознания", - сказал он.

На вопрос, есть ли уже опознанные, Пучков ответил отрицательно.

Он также отметил, что предварительные итоги операции на месте крушения самолета будут подведены 18 февраля.

"По предварительным данным, в воскресенье мы подведем очередные предварительные итоги работы и примем дальнейшее решение", - сказал Пучков.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва - Орск, разбился в минувшее воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.