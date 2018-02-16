Госдума повысила МРОТ до прожиточного минимума

Госдума единогласно приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

В настоящее время МРОТ составляет 85% прожиточного минимума. Довести его до 100% планировалось с 1 января 2019 года, однако в декабре президент Владимир Путин предложил ускорить процесс на 8 месяцев. Все фракции поддержали инициативу главы государства.

"Коммунизм строили 70 лет. Не построили. А за 17 лет страна, которая претерпела серьезные изменения, вышла на такие решения", - сказал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект.

Решение касается не только трех миллионов человек, которые получают "минималку", а всех трудящихся. Ведь именно на МРОТ выстраиваются отраслевые тарифные соглашения, где зафиксирована минимальная зарплата в отдельных отраслях, объясняли ранее в "Единой России". А вот штрафы от МРОТ не зависят - опасения пользователей соцсетей на эту тему депутатам пришлось развеивать.

К важному социальному шагу страна шла долгие годы - с тех пор, когда МРОТ составлял 10-15% от прожиточного минимума, или 2,5 доллара США. Некоторые регионы уже самостоятельно довели "минималку" до прожиточного минимума или подняли выше, но большинство все же придерживаются федеральной планки. Все это время в Трудовом кодексе было зафиксировано, что МРОТ должен быть равен прожиточному минимуму, но на деле это удалось реализовать только сейчас, отмечали народные избранники в ходе обсуждения.

Замруководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин, представляя поправки в третьем чтении, заявил, что этот закон - "сильный шаг вперед". Но, по его словам, надо идти дальше в совершенствовании системы оплаты труда: вернуть работникам право на забастовку, реформировать систему заработной платы, установив более высокие фиксированные ставки.

В Минтруда ранее заявляли депутатам, что повышение МРОТ - это не единственный шаг вперед. В частности, теперь министерство прорабатывает реформу потребительской корзины.