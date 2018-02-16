В пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Павла Климкина. Украинцы потребовали не пускать прессу даже на "протокольную съемку". Тем не менее, некоторые подробности стали известны корреспонденту "РГ".

По коридору гостиницы "Байеришер хоф", где проходит Мюнхенская конференция по безопасности, на встречу с Лавровым Климкин шел подчеркнуто решительным шагом. Переговоры было решено провести в "российской комнате", так что украинский министр (который как только не величал за последние годы Россию и все в отрицательном ключе) фактически шел на "вражескую территорию". Где его встретили улыбками.

Что ответил Климкин? Этого стоявшие в коридоре услышать не смогли. Затем дверь закрылась. Вместо запланированных 40 минут встреча продлилась чуть более часа. "Павел Анатольевич, о чем вы договорились?", - спросили Климкина российские журналисты. Однако, он в ответ не проронил ни слова, проскочив мимо, словно пуля.

Эксперты давно заметили, что как только намечаются какие-либо переговоры с участием российских и украинских высокопоставленных представителей, тут же в Донбассе резко ухудшается обстановка. Пятничная встреча Лаврова и Климкина не стала исключением. За два часа до начала в Мюнхене российско-украинских переговоров первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг констатировал новое обострение ситуации в Донбассе.

"Мы видим, что количество нарушений режима прекращения огня увеличилось. Мы вновь видим всплеск насилия, - заявил он. - Мы вновь констатируем неспособность сторон развести силы и отвести вооружения". При этом Хуг не стал скрывать, что международные наблюдатели "нашли факты, указывающее на то, что вооруженные силы Украины передвинулись вперед на западе Луганской области рядом с селом Новоалександровка".

Между тем



На вопрос журналистов, когда может состояться встреча "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел, официальный источник в российской делегации ответил: "Вопрос пока прорабатывается. Как только стороны согласуют время, мы об этом вам сообщим". В российской делегации также сообщили, что вполне возможно проведение переговоров в субботу.