По коридору гостиницы "Байеришер хоф", где проходит Мюнхенская конференция по безопасности, на встречу с Лавровым Климкин шел подчеркнуто решительным шагом. Переговоры было решено провести в "российской комнате", так что украинский министр (который как только не величал за последние годы Россию и все в отрицательном ключе) фактически шел на "вражескую территорию". Где его встретили улыбками.
Что ответил Климкин? Этого стоявшие в коридоре услышать не смогли. Затем дверь закрылась. Вместо запланированных 40 минут встреча продлилась чуть более часа. "Павел Анатольевич, о чем вы договорились?", - спросили Климкина российские журналисты. Однако, он в ответ не проронил ни слова, проскочив мимо, словно пуля.
Эксперты давно заметили, что как только намечаются какие-либо переговоры с участием российских и украинских высокопоставленных представителей, тут же в Донбассе резко ухудшается обстановка. Пятничная встреча Лаврова и Климкина не стала исключением. За два часа до начала в Мюнхене российско-украинских переговоров первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг констатировал новое обострение ситуации в Донбассе.
"Мы видим, что количество нарушений режима прекращения огня увеличилось. Мы вновь видим всплеск насилия, - заявил он. - Мы вновь констатируем неспособность сторон развести силы и отвести вооружения". При этом Хуг не стал скрывать, что международные наблюдатели "нашли факты, указывающее на то, что вооруженные силы Украины передвинулись вперед на западе Луганской области рядом с селом Новоалександровка".
Между тем
На вопрос журналистов, когда может состояться встреча "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел, официальный источник в российской делегации ответил: "Вопрос пока прорабатывается. Как только стороны согласуют время, мы об этом вам сообщим". В российской делегации также сообщили, что вполне возможно проведение переговоров в субботу.