Лукашенко потребовал удвоить зарплаты учителям

Педагогическая поэма, как фундаментальная основа мировоззренческих принципов юного поколения, создается знаниями и нравственным багажом неравнодушных и преданных своей профессии учителей. Именно их социальный статус и материальное положение стали объектом особого внимания со стороны президента Беларуси.

Заработная плата педагогов в ближайшие годы должна быть увеличена в два раза. Такое требование Александр Лукашенко озвучил во время рабочей поездки в Слуцкий район республики, передает пресс-служба главы государства. Этой проблемой, по словам президента, настало время "разбираться серьезнейшим образом".

Мотивируя свою позицию, президент РБ, прежде всего, не считает это требование чересчур жестким или проявлением неоправданного популизма. "Учитель у нас сегодня остался главным звеном на селе, в малых городах, районных центрах. И даже в Минске, областных центрах наша опора - учитель", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, бережного отношения к себе требует и кадровая политика в педагогических коллективах. Необходимо добиваться закрепления молодых выпускников вузов в сельских и городских школах, "чтобы новоиспеченные педагоги, получив образование, не уходили" из них.

Признав, что в Беларуси уже стала заметна и позитивная тенденция в обновлении учительских кадров, президент, тем не менее, сделал упор именно на материальной стороне вопроса. "Зарплата учителя низкой быть не должна", - подчеркнул глава государства, обратив внимание, что это имеет отношение и к уровню доходов работников в сфере культуры, социального обеспечения, детских садов, младшего медицинского персонала.

В белорусских социальных сетях сравнительно недавно вызвал общественный резонанс рассказ о двух молодых учителях, решивших вдохнуть новую жизнь в современный образовательный процесс в местных школах.

Сергей Бородич и Дмитрий Макарчук - два молодых учителя. Один преподает русский, второй - белорусский язык. Два года они отработали в сельской школе, расположили к себе детей, показали им, какой интересной может быть школьная жизнь, но с ними не продлили контракт. Оба на своем опыте поняли, что учитель на селе - хоть и уважаемый человек, но систему образования зачастую интересуют отчетность, средний балл и платные услуги. Поэтому молодые специалисты и бегут из школ.

Чтобы остановить этот процесс, Сергей и Дмитрий решили запустить масштабный проект "Учитель для Беларуси". "Мы хотим вернуть в школы людей, для которых важны дети, а не оценки", - объясняют они свою точку зрения. Не исключено, считают обозреватели, что Год малой родины, объявленный недавно Александром Лукашенко, предоставляет дополнительные возможности для реализации и аналогичных проектов.

