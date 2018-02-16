На серой ветке московского метро восстановлено движение поездов

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановлено нормальное движение поездов. Об этом сообщается в официальном Twitter столичного метрополитена.
Ранее, как сообщали пассажиры в соцсетях, поезда на ветке шли с увеличенными интервалами.
По данным метрополитена, увеличенные интервалы фиксировались с 8:20 до 8:45.
8:20-8:45 Серпуховско-Тимирязевская линия. Были незначительно увеличены интервалы движения на северном участке линии. Движение введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 16 февраля 2018 г.