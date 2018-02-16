На серой ветке московского метро восстановлено движение поездов

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановлено нормальное движение поездов. Об этом сообщается в официальном Twitter столичного метрополитена.

Ранее, как сообщали пассажиры в соцсетях, поезда на ветке шли с увеличенными интервалами.

По данным метрополитена, увеличенные интервалы фиксировались с 8:20 до 8:45.