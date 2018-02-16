Эффект от реструктуризации региональных долгов составил 240 млрд рублей

Эффект от реструктуризации федеральным бюджетом региональных долгов в 2018 году составит 240 миллиардов рублей.

В пятницу в рамках сочинского Российского инвестиционного форума премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с главами регионов, чтобы обсудить межбюджетные отношения субъектов Федерации с федеральным центром. В последние годы правительство обратило пристальное внимание к бюджетной ситуации на местах и особенно к долговому вопросу: для исполнения своих полномочий многие регионы годами "залезали" в коммерческую задолженность.

В правительстве решили, что лучше регионы будут должны государственному бюджету, чем коммерческим структурам, и предложили им программу реструктуризации кредитов под меньший процент.

За последние три года, отметил премьер, общий объем таких бюджетных кредитов превысил 1 триллион рублей. "Провели реструктуризацию задолженности по таким кредитам для 73 регионов там, где долговая нагрузка наиболее чувствительная, - напомнил Медведев. - Срок возврата кредитов продлен до 7 лет, в определенных условиях - даже до 12 лет".

- В результате только на этот год эффект от реструктуризации составит около 240 миллиардов рублей, - заявил председатель правительства.