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Digital
16.02.2018 20:00
Текст: Ольга Максимова

На Кубани начали цифровизацию энергетической сети

В Краснодарском крае реализуется сразу несколько цифровых инновационных проектов в энергокомплексе. Об этом сообщил журналистам на площадках Российского инвестфорума в Сочи генеральный директор ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу компаний "Россети") Александр Гаврилов.

"Кубаньэнерго" инвестировало 9 млрд рублей в энергетическую инфраструктуру

- Среди них проект цифровой подстанции на базе существующего питающего центра 110 киловольт "Туапсе-город", который должен быть реализован до 2020 года, - рассказал Александр Гаврилов. - В Северском районе края планируем реконструкцию сети с применением элементов цифровой сети - интеллектуальных коммутационных аппаратов, так называемых реклоузеров. Проект "Цифровой РЭС" предполагает снижение сроков восстановления энергоснабжения потребителей в период технарушений, снижение недоотпуска электроэнергии. Еще мы продолжаем строительство волоконно-оптических линий связи.

Также в ближайшем будущем планируется строительство новой современной цифровой подстанции в Сочинском энергорайоне.