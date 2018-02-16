В Краснодаре уволен обматеривший участника процесса судья

В пятницу, 16 февраля, отправлен в отставку кубанский судья Алексей Шевченко, обматеривший во время заседания одного из участников процесса.

На сайте краевого Арбитражного суда, где он с 2008 года занимал должность судьи, уже появилась по этому поводу официальная информация. В ней сообщается, что на заседании квалификационной коллегии судей Краснодарского края удовлетворено представление председателя Арбитражного суда о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Шевченко и наложении на него дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращении полномочий судьи с лишением второго квалификационного класса в связи с совершением дисциплинарного проступка.

Напомним, скандал разгорелся накануне после появления в интернете аудиозаписи с бранящимся во время заседания судьей. Как следует из записи, инцидент произошел из-за решения судьи отложить рассмотрение дела. Представитель истца поинтересовалась, нет ли у суда возможности избежать отсрочки.

На просьбу судья среагировал неадекватно: "Однозначно нет! Вы можете жаловаться президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину даже! Сейчас... я все бросил и начал рассматривать! ... занимались... там два года или три... Теперь вы приезжаете и, типа, хотите меня в какую-то позу для меня неприятную поставить? Поинтересуйтесь у представителя ответчика - она местная - кому-то удавалось это или нет. Вот и все. Если ваши тупорогие кредиторы... не могут договориться, значит, командовать парадом буду я, как говорил Остап Ибрагимович Бендер. Не делайте так, чтобы я лично к вам относился так же, как к вашей компании. Поэтому можете привет всем передать. Все! Вы еще поездите сюда, теперь все будет, когда мне удобно. Я не уверен, что 20 марта мне будет удобно, честно я вам говорю. Там у меня и день рождения вскоре".

Как удалось выяснить корреспонденту "РГ", диалог произошел 13 февраля, а уже через день с подачи представителя одной из сторон, участвовавшей в процессе, он распространился в Сети и стал поводом для служебной проверки. Созданную в экстренном порядке комиссию обязали до 1 марта 2018 года подготовить заключение по результатам проверки. Однако оно было готово уже к вчерашнему вечеру и послужило основанием для подачи в квалификационную коллегию представления о досрочном прекращении полномочий судьи Шевченко, являющегося, как оказалось, также членом квалификационной коллегия судей Краснодарского края.

- Самого Шевченко, попросившего рассмотреть дело в его отсутствие, на заседании не было, - пояснил корреспонденту "РГ" член квалификационной коллегии судей, декан юридического факультета КубГУ, доктор юридических наук Сергей Потапенко. - Он рассчитывал, что его полномочия будут прекращены по его личному заявлению, что давало ему право оставаться судьей в отставке, но в этом ему было отказано, поскольку по результатам служебной проверки в его действиях усмотрено нарушение норм судейской этики. Решением квалификационной коллегии на него наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением второго квалификационного класса.

В аппарате Арбитражного суда сообщили, что в здании суда Шевченко сегодня уже не появлялся.