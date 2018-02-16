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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму вынесли приговор украинскому диверсанту

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Верховный суд Республики Крым вынес приговор гражданину Украины Андею Захтею, который обвинялся в подготовке террористических актов на территории Республики Крым.

Захтей приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Следствие инкриминировало ему сразу несколько тяжких статей Уголовного кодекса РФ "Подготовка к диверсии, незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов".

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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И если бы все эти статьи были применены, украинскому диверсанту пришлось поселиться в колонии на долгие 12 лет. Еще 14 месяцев он должен был бы отбывать находиться на исправительных работах. Но судья Сергей Погребняк применил принцип поглощения менее строгого наказания более строгим. Также Захтей должен будет заплатить штраф в сумме 220 тысяч рублей. Избранная во время следствия меру пресечения - заключение под стражей - оставлена без изменения до вступления приговора в законную сил.

Адвокат Игорь Пивоваров уже заявил о намерении подать аппеляцию на сегодняшнее решение суда.

Захтей был задержан в августе 2016 года после перестрелки украинских диверсантов и российских пограничников в районе Армянска. Во время следствия Захтей дал показания, согласно которым он получил задание заложить самодельные взрывные устройства на объектах гражданской инфраструктуры - аэропорту Симферополя и на автовокзале, а также черноморского флота. Кроме того, диверсантам ставили задачу устроиться работать на железную дорогу, наладить контакты с агентурной сетью на полуострове. У Захтея и его сообщника Евгения Панова оперативники изъяли взрывные устройства, оружие и гранаты, которые убедительно подтверждали версию подготовки терактов.

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