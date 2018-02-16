Роструд поможет найти работу родственникам погибших при крушении Ан-148

Роструд поможет трудоустроиться родственникам тех, кто погиб из-за крушения Ан-148, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что такая работа организована в 18 регионах совместно с территориальными органами, отвечающими за занятость населения.

Ведомство приводит пример, что уже трудоустроена дочь одного из разбившихся пассажиров - младшим воспитателем в детсад, в который будет ходить ее ребенок.

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Подмосковье в минувшее воскресенье. Его пунктом назначения был город Оркск Оренбургской области. Погиб 71 человек.