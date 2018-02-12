Менее чем за сутки эксперты выдвинули огромное число версий авиакатастрофы над Подмосковьем, в которой погиб 71 человек. Но пока ни одна из них не подтвердилась официально. До столкновения с землей самолет, вылетевший из Домодедово в Орск, был цел, взрывов и огня на судне в воздухе не было, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Не подтвердилась информация о том, что самолет не был обработан антиобледенительной жидкостью. По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), самолет летел уже семь минут, был на расстоянии от аэропорта в 30 километрах и набрал высоту в 1,5 километра. При температуре воздуха не ниже 10 градусов "замерзнуть" он не мог. Да и в целом погодный фактор не мог стать решающим, сильных порывов ветра не было. Хотя, конечно, погода не была благоприятной, заявил "РГ" президент некоммерческого партнерства "Безопасность полетов" Рафаил Аптуков. А вот технические неполадки могли быть. В интернете есть записи радиообмена, где экипаж еще на аэродроме, упоминает, что у них есть "небольшая проблемка", но принимает решение взлетать. Что за неполадка, не уточняется. Возможно, она была незначительной.

Любая катастрофа возникает из-за целого набора обстоятельств.

Возникает вопрос, почему борт пролетел 30 километров, но не набрал еще нужной высоты. Возможно, пилоты хотели развернуться, пойти на второй круг или вернуться на аэродром.

Есть версия, что в районе падения самолета за считанные минуты до катастрофы наблюдались засветки (вспышки молний). Диспетчер попросил экипаж это подтвердить. Если самолет заскочил в засветки, его могло перевернуть и выбросить вниз или поразить молнией, предполагают эксперты.

На эти вопросы должны ответить данные с самописцев, которые уже найдены и теперь ими займутся в МАК. Эксперты определят состояние записи и приступят к ее расшифровке.

На момент подписания номера комиссия МАК по расследованию катастрофы самолета Ан148-100В RA-61704 сообщила о доставке в лабораторию защищенных модулей памяти бортовых самописцев, так называемые черные ящики (речевого и параметрического). Специалисты приступили к их вскрытию и анализу состояния носителей информации для дальнейшей расшифровки. Пока об их состоянии сказать ничего нельзя, сообщили "РГ" в МАК.

Пенсионному фонду поручено оперативно назначить членам семей погибших пенсии по случаю потери кормильца

Сами носители информации цифровые (как на всех современных типах самолетов) и твердотельные (небольшие жесткие диски памяти, флэшки). И если не будет сильной деформации носителей, то расшифровка займет не так много времени как при снятии данных с аналоговых самописцев.

Комиссия МАК на месте происшествия занимается составлением кроков (схемы) места происшествия. Пока идет идентификация сохранившихся фрагментов самолета для их выкладки, отмечается в сообщении комитета. Как требует регламент, в рамках комиссии МАК созданы три подкомиссии (летная, инженерно-техническая и административная), а также группы метеообеспечения и управления воздушным движением, которые работают по своим направлениям. Данные соберут воедино и смоделируют картину происходящего.

"Саратовские авиалинии" приостановила выполнение полетов на Ан-148, но придерживается текущего расписания, сообщили в авиакомпании.

Учитывая, что проектировался Ан-148 на Украине, то туда, как государству разработчика самолета, направлено уведомление о катастрофе. Украина уже назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании в рамках Приложения 13 к Чикагской конвенции. Параллельно с расследованием причин катастрофы, в течение недели будут вестись работы по сбору и доставке останков погибших, сказал глава минтранса Максим Соколов на заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий авиакатастрофы самолета Ан-148.

Работы будут проводиться в Московском бюро судебной экспертизы. Комиссией принято решение производить сбор необходимых генетических анализов у родственников непосредственно по месту их нахождения (Москва и Орск).

В аэропортах Орска и Домодедово организованы штабы по оказанию психологической помощи родственникам погибших.

Пенсионному фонду России поручено оперативно назначить членам семей погибших пассажиров пенсии по случаю потери кормильца. Роструд и Фонд социального страхования должны принять меры, чтобы без задержек обеспечить выплаты семьям погибших. Совместно с МИД РФ организовано взаимодействие с посольствами Швейцарии и Азербаджана, а также родственниками погибших иностранных граждан.

Тем временем Росавиация и Ространснадзор уже начали внеплановые проверки авиакомпании "Саратовские авиалинии". Ространснадзор дополнительно проверит службы аэропорта Домодедово, которые готовили самолет к вылету, напомнил министр транспорта Максим Соколов.

Хронология событий

11 февраля 2018 года самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", вылетевший в 14 часов 21 минуту из аэропорта Домодедово в Орск, в 14 часов 27 минут пропал с радаров.

Позже стало известно, что он потерпел крушение в районе села Степановское Раменского района Московской области. Столкнулся с землей и взорвался. Погибли все, кто был на борту (65 пассажиров и 6 членов экипажа). Среди них - жители Оренбургской области, 10 человек из Москвы и Московской области, 5 человек из Петербурга и Ленинградской области, 4 - из Саратовской области, один из Норильска, один из Владивостока, три иностранных гражданина - Швейцарии, Азербайджана, Казахстана.

До этого борт Ан-148 выполнил три рейса: Пенза - Москва, Москва - Саратов, Саратов - Москва. Этот рейс для самолета был четвертым за сутки.

Земляки

О тех, кого не дождались

В Оренбуржье в понедельник объявили траур по погибшим в автокатастрофе. По предварительным данным, среди пассажиров лайнера 35 оренбуржцев, трое из них - дети: малыш и двое подростков - учащихся одиннадцатого класса.

Родственники собрались в аэропорту Орска, ожидая новостей из Подмосковья, где шла спасательная операция. В Орске был организован оперативный штаб.

Для оказания психологической помощи близким жертв трагедии из Оренбурга в Орск отправились четыре бригады психологов Центра медицины катастроф, а на базе местной больницы было организовано круглосуточное дежурство медиков в палате интенсивной терапии. Также для родственников погибших работают круглосуточные телефоны доверия. По данным минздрава области, только за одну ночь на дом к близким жертв катастрофы одиннадцать раз выезжали бригады "скорой помощи".

В Оренбурге люди несли цветы на набережную к памятнику летчику Валерию Чкалову и зажигали поминальные свечи. Каждый воспринимает трагедию как свою личную.

Поддержать земляков поспешили и неравнодушные жители Орска - утешить родных погибших в здание аэровокзала пришли священники местной епархии и волонтеры. Здесь же, в аэропорту, появился стихийный мемориал памяти жертв крушения.

Городок небольшой. Почти каждая семья соприкоснулась с горем: у друзей, у коллег, родственников или соседей кто-то был в самолете. Погибли дети. Погибли семьи...В понедельник в школе N8 города Орска занятия шли своим чередом. Но уже без ученика 11 "Б" класса Ильи Полетаева. Директор школы попросила не беспокоить классного руководителя. Ей за 70. Что уж говорить, если даже одноклассников Ильи многим родителям пришлось забрать с занятий. У ребят подскочило давление...

- Понимаете, Илья был отличный парень. У него со всеми всегда были хорошие отношения. Он редко когда получал четверки, у него все было на "пять". Мечтал быть юристом. Лучше всего у него получалось с историей, обществознанием, - рассказал "РГ" замдиректора школы N8 Орска Вадим Стародубцев.

Поездку ему организовала мама, которая работает в Москве. Она сама посадила сына в самолет. В воскресенье он должен был вернуться из столицы с межвузовской олимпиады. В Орске его так не дождались...

Замглаву по социальным вопросам города Гая Марину Ильину корреспондент "РГ" застала по дороге к орской городской больнице: она везла на процедуру генетической экспертизы сводную сестру погибшей в авиакатастрофе Галины Никитенковой Марину. Девушка не смогла переговорить с нами, ее состояние понятно, поэтому историю семьи рассказала замглавы. Галине не было еще и тридцати... Отца она похоронила давно, несколько лет назад не стало матери. Галина жила и работала в Москве. В городе Гай у нее оставалась 88-летняя бабушка. Внучка наняла для нее сиделку, помогала как могла. И несколько раз в год прилетала, чтобы проверить, как ухаживают за бабушкой, пообщаться со старым родным человеком. В понедельник в 8 утра бабушке рассказали, что Галины не стало. Власти региона заявили, что семьи пассажиров разбившегося Ан-148 получат дополнительную материальную помощь от региона. Им выплатят по миллиону рублей за каждого погибшего. "Также родственникам будут произведены все выплаты в соответствии с федеральным законодательством - порядка двух миллионов рублей", - пояснили в правительстве Оренбуржья.

Саратовские власти озвучили решение выплатить родственникам пассажиров потерпевшего крушение самолета по одному миллиону рублей. В авиакатастрофе погибло четыре жителя региона: это авиационный техник по приборам и электрооборудованию Андрей Ревякин, авиационный техник по планеру и двигателям Олег Сергеев, а также бортпроводники Виктория Коваль и Анастасия Славинская. В соцсетях тысячи соболезнований. "Как страшно, когда такие молоденькие девочки погибают. Соболезнования родным. Светлая память".

Командир экипажа Валерий Губанов и второй пилот Сергей Гамбарян уроженцы других регионов. По словам коллег, Губанов был опытным летчиком со стажем налета более пяти тысяч часов, в том числе на Ан-148 у него было 2147 часов налета.

Кстати

Полеты приостановлены

В авиакомпании рассказали, что потерпевший авиакатастрофу самолет в этот день выполнил несколько рейсов Пенза-Москва, Москва-Саратов, Саратов-Москва. Из Москвы в Орск в четвертый рейс за сутки он вылетел с новым экипажем. "Перед каждым вылетом на рейс самолет проходит оперативное обслуживание, перед вылетом рейса 6В-703 Москва-Орск 11 февраля 2018 года также было проведено техобслуживание, которое не выявило отклонений", - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

В парк авиакомпании Ан-148 с бортовым номером RA-61704 поступил в феврале прошлого года. Совсем недавно, в январе 2018 года, самолет прошел проверку по специальной форме С-чек, на которой были тщательно проверены в том числе агрегаты двигателя, планера, крыла. Эти работы были выполнены в присутствии специалистов предприятия "Мотор Сич", которые ведут совместно с "Саратовскими авиалиниями" техническую эксплуатацию воздушных судов такого типа, в результате была подтверждена летная годность самолета.

И все-таки руководство авиакомпании "Саратовские авиалинии" приостановило полеты на воздушных судах Ан-148 (всего в парке шесть). Запрет на эксплуатацию будет действовать на время расследования причин, чтобы "не муссировались слухи и версии". Кстати, после случившегося все пассажиры, которые планировали лететь следующим рейсом Орск - Москва, сдали билеты. Сейчас власти Оренбуржья ведут переговоры о передаче рейса другому перевозчику.

Подготовили Валентина Зотикова, Анна Шепелева, Андрей Куликов