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Рубрика: Происшествия

Разбившийся Ан-148 трижды не мог вылететь из Саратова в день крушения

Рейс из Саратова, который совершил самолет Ан-148 накануне крушения, трижды откладывался, сообщает "КП-Саратов".
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В первой половине дня 11 февраля Ан-148 произвел три рейса по маршрутам Пенза-Москва, Москва-Саратов, Саратов-Москва. При этом, по словам Дианы, одной из пассажирок, вылет из Саратова переносили несколько раз.

"Вылет из Саратова был назначен на семь утра, но его переносили три раза. Сначала на восемь утра, потом на 11, а в итоге мы вылетели только в 12.30 по саратовскому времени", - рассказала она.

По словам Дианы, сотрудники аэропорта объяснили задержку техническими причинами. При этом полет до Москвы прошел комфортно.

Самолет Ан-148 разбился в Подмосковье вскоре после взлета. На борту находился 71 человек, все они погибли.

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