В МАК заявили о серьезных повреждениях самописцев Ан-148

Самописцы самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", который потерпел крушение в районе села Степановское Раменского района Московской области, имеют серьезные внешние повреждения. Это подтвердили "РГ" в Межгосударственном авиационном комитете.

Пока их еще не доставили в лабораторию для вскрытия и дальнейшей расшифровки записи. Сейчас нельзя сказать, как они сохранились, отметили в МАК. Информация об этом будет позже.

11 февраля 2018 года самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", в 14:21 вылетел из аэропорта Домодедово в Орск. В 14:27 лайнер пропал с радаров. Позже стало известно, что он столкнулся с землей и взорвался. Погибли все, кто был на борту (65 пассажиров и 6 членов экипажа). Среди них 34 человека - жители Оренбургской области, 10 человек из Москвы и Московской области, 5 человек - жители С-Петербурга и Ленинградской области, 4 - из Саратовской области, 1 из Норильска, 1 из Владивостока, 3 иностранных гражданина - Швейцарии, Азербайджана, Казахстана.