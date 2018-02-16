США обвинили 13 россиян во вмешательстве в американские выборы

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием так называемого "русского следа" в американских выборах, обвинил 13 граждан России и еще три российские организации во вмешательстве в избирательный процесс и связях с представителями избирательного штаба Дональда Трампа. Об этом говорится в обвинительном заключении, которое озвучил заместитель министра юстиции США Род Розенстайн, курирующий расследование Мюллера.

"Некоторые из обвиняемых, изображая граждан США, общались с ничего не подозревающими частными лицами, связанными с кампанией Трампа", - говорится, в частности, в обвинительном заключении. В документе уточняется, что "ничего не подозревающими" были члены избирательного штаба Трампа, рядовые сторонники и активисты, члены инициативных групп.

"Эти частные лица и организации иногда распространяли материалы обвиняемой организации через собственные аккаунты путем ретвитов, репостов и тому подобных средств. Обвиняемые и участники их сговора затем отслеживали распространение контента через этих участников", - утверждает Мюллер.

Прокуроры утверждают, что таким образом 13 физических и 3 юридических лица из России "осуществляли то, что они называли информационной войной против США, с целью распространить недоверие по отношению к кандидатам и политической системе в целом".

Как сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, президент Дональд Трамп уже ознакомлен с выдвигаемыми Мюллером обвинениями, и пообещала в скором времени официальное заявление администрации по этому поводу.

Напомним, президент России и МИД неоднократно заявляли о надуманности и голословности выдвигаемых против нашей страны обвинений во вмешательстве в американские выборы.