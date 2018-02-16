Трамп счел, что расследование Мюллера не доказало "сговора с РФ"

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера не доказало наличия "сговора с РФ" в 2016 году команды кандидата в президенты Дональда Трампа, заявил сам глава Белого дома в своем Twitter.

"Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил о том, что я буду баллотироваться в президенты, - цитирует его ТАСС. - Влияния на результаты выборов не было. Кампания Трампа не сделала ничего неверного - сговора нет!".

Напомним, что вечером в пятницу Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". Российские представители ранее неоднократно опровергали все обвинения на этот счет.