В США в колледже объявлена тревога из-за сообщений о стрельбе

Администрация колледжа Highline к югу от американского города Сиэтл (штат Вашингтон) объявила тревогу из-за стрельбы на территории кампуса, передает издание The Seattle Times.

По его данным, руководство учебного заведения призвало закрыть двери и окна в классах и не приближаться к кампусу. На место происшествия уже прибыли представители сил правопорядка.

Напомним, накануне 19-летний Николас Круз расстрелял 17 человек в школе американского города Паркленд в штате Флорида. Преступник ранее учился в этом заведении, но был исключен за нарушения дисциплины. Ему уже предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве по 17 пунктам. Ему может грозить максимальное наказание вплоть до смертной казни.