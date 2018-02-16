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Рубрика: Власть

Военные прокуроры вернули в казну 5,5 миллиарда рублей

Текст: Юрий Гаврилов
В прошлом году в войсках устранили свыше 415 тысяч нарушений закона. Об этом на коллегии Главной военной прокуратуры сообщил ее руководитель Валерий Петров.

По его словам, в поднадзорных ГВП ведомствах снизились уровень насилия и количество его жертв. Благодаря взаимодействию прокуратуры с военными следователями удалось повысить качество раскрытия уголовных дел. Случаев их возвращения на доследование стало на треть меньше.

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Усилиями военных прокуроров были обеспечены права и социальные гарантии военнослужащих, армейских пенсионеров и членов их семей, соблюдались требования трудового законодательства. Армейские и флотские прокуроры при помощи органов безопасности смогли в прошлом году добиться возврата долгов по зарплате 100 тысячам работников оборонных предприятий на общую сумму более 2 миллиардов рублей.

Петров также напомнил, что военные прокуроры совместно с коллегами из территориальных органов, представителями военного управления и военной контрразведки обеспечивали сопровождение государственных контрактов. Это позволило довести исполнение гособоронзаказа в поставках современного вооружения до уровня 97 процентов. На практике общие усилия обернулись передачей заказчикам более двух тысяч единиц вооружений и техники. В том числе и с помощью этого арсенала оснащенность Российской армии современным вооружением удалось довести почти до 60 процентов. Одновременно военные правоохранители выявляли тех, кто пытался нажиться на средствах гособоронзаказа. Таких нарушений закона в прошлом году прокуроры выявили более 12 тысяч. Предотвращенный ими ущерб Петров оценил 11 миллиардами рублей.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"По материалам прокурорских проверок возбуждено почти 5 тысяч уголовных дел. Пресечено свыше 2,5 тысячи должностных преступлений, в том числе присвоений, растрат и взяточничества. В государственную казну возвращено свыше 5,5 миллиарда рублей",- сообщил на коллегии руководитель ГВП. Надо иметь в виду, что всех этих показателей военные прокуроры достигли в так называемый переходный период - в 2017-м органы ГВП вошли в общую структуру Генпрокуратуры. Этот переход, по оценке самих же "надзорников", оказался безболезненным.

Важно, что руководству Главной военной прокуратуры удалось сохранить кадровый потенциал ведомства. Поэтому, когда возникает такая необходимость, ротация сотрудников, в том числе высшего звена, не вызывает больших проблем. На коллегии ГВП Валерий Петров представил коллегам трех новых прокуроров: Центрального военного округа генерал-майора юстиции Александра Антюфеева, Тихоокеанского флота Олега Синчурина и Балтфлота полковника юстиции Владимира Старцева.

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