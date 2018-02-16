Захарова: Обвинять россиян во вмешательстве в выборы в США – абсурд

Все обвинения в адрес россиян, якобы причастных к вмешательству в президентские выборы в США, абсолютно абсурдны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! - иронично прокомментировала Захарова в своем Facebook. - 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий? Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность".

Напомним, что вечером в пятницу спецпрокурор США Роберт Мюллер выступил с обвинениями в адрес 13 россиян, якобы участвовавших во вмешательстве в президентские выборы в США.