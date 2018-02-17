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Рубрика: Общество

Фото: Вид из космоса на остатки Аральского моря

Текст: Никита Лашкул

#АральскоеМоре – бывшее бессточное соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана. До 1960-х годов оно считалось четвертым по величине озером в мире, однако сегодня уровень моря катастрофически низок... И я не ошибся, назвав Аральское море озером. К морю его по традиции относят из-за больших размеров, как и «соседнее» Каспийское. Они оба являются остатками древнего океана. • The #AralSea from space. Formerly one of the four largest lakes in the world, the Aral Sea has been steadily shrinking since the 1960s.

Публикация от Anton Shkaplerov (@anton_astrey)

Некогда одно из самых больших озер мира - Аральское море - сегодня находится в плачевном состоянии. Лишний раз о катастрофическом состоянии водоема напомнил российский космонавт Антон Шкаплеров, выложивший в Instagram фото Арала, сделанное с борта МКС.

Фото: nasa.gov
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"Аральское море - бывшее бессточное соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана.Сегодня уровень моря катастрофически низок... И я не ошибся, назвав Аральское море озером", - прокомментировал снимок Шкаплеров. Добавим, что на фото нашего космонавта запечатлена южная часть Аральского моря - Большое Аральское море.

Полвека назад Арал по размерам уступал лишь Каспийскому морю, Великим озерам в Америке и озеру Виктория в Африке. Площадь Аральского моря составляла более 67 тысяч квадратных километров, однако сегодня она сократилась в 8 раз и составляет 8,3 тысячи квадратных километров.

С 1989 года море "распалось" на две части - Малый Арал (северная часть) и Большой Арал на юге. Когда-то развитый рыбный промысел сохранился лишь в северной части. Сильное засоление Большого Арала привело к гибели рыбы.

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