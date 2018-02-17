Габриэль: РФ придерживается правил при реализации "Северного потока - 2"

На рабочем завтраке с представителями деловых кругов Германии и РФ глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что российская сторона придерживается правил и требований германских регуляторов при реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом информирует ТАСС.

"Мы не должны менять правила на ходу", - добавил Габриэль.

Он отметил, что "не политическая задача - говорить предприятиям, где они должны покупать газ".

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Северный поток-2" не является угрозой энергетической безопасности.

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода рядом с "Северным потоком" - от побережья РФ через Балтийское море до ФРГ. Против проекта выступает ряд стран, в том числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа.