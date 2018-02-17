Губернатор Флориды потребовал отставки главы ФБР

Губернатор штата Флорида потребовал отставки главы ФБР. По мнению Рика Скотта подчиненные Кристофера Рэя не предприняли никаких мер для нейтрализации Николаса Круза, убившего в минувшую среду 17 человек.

Выяснилось, что в январе этого года в Федеральное бюро расследований обратился человек, который сообщил о намерениях 19-летнего парня. Позвонивший в ФБР отметил, что Круз оставляет в соцсетях вызывающие тревогу записи.

"Неспособность бюро принять меры против этого убийцы неприемлема. Семнадцать невинных людей мертвы. Директор ФБР должен уйти в отставку", - заявил Рик Скотт. В ответ Кристофер Рэй указал, что проводится внутреннее расследование.

Напомним, трагедия разыгралась 14 февраля в школе города Паркленд. В учебное заведение пришел 19-летний Николас Круз и открыл огонь по ученикам и преподавателям. Погибли 17 человек, передает ТАСС.