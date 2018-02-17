Haval H6 Coupe: Тест-драйв китайского кроссовера за 1,5 млн рублей

По итогам прошлого года Haval увеличил продажи в России на 80%. А в октябре компания привезла в нашу страну обновленный Haval H6 Coupe. "РГ" взяла на тест кроссовер и попыталась понять, кто готов отдать за китайский SUV 1,5 миллиона рублей.

Как снаружи

Не так давно мы испытывали компактный кроссовер Haval H2 - нам он показался сбалансированным автомобилем без откровенно слабых мест. И вот теперь очередь дошла до обновленного H6 Coupe. Сразу отметим, что на российском рынке есть и "обычный" H6. Так что это разные модели, их не стоит путать.

Над внешностью автомобиля трудился бывший дизайнер BMW Пьер Леклерк. Глядя на машину, в чертах SUV можно найти что-то от моделей многих известных марок. В то же время клоном этот кроссовер уж точно не назовешь, у него есть свой самобытный дизайн. В первую очередь обращаешь внимание на массивную решетку радиатора и пластиковые обвесы спереди и сзади.

H6 Coupe создан на самостоятельной платформе и отличается литыми 17- или 19-дюймовыми дисками, кузовом с динамичным профилем, раздвоенными патрубками выхлопной системы. Противотуманки, светодиодные ходовые огни и алюминиевые рейлинги идут уже в стандартной версии. В автомобильном потоке Haval вполне узнаваем.

На китайском рынке автомобиль появился еще два года назад. По сравнению с H6 он имеет увеличенную колесную базу (2720 вместо 2680 мм) и полностью оригинальный кузов с заниженной крышей и высокой подоконной линией.

Coupe короче на 100 мм (4549 мм), уже на 17 мм (1835 мм), ниже на 27 мм (1700 мм). При этом колесная база больше на 40 мм (2720 мм). Что, конечно, отражается и на жизненном пространстве внутри.

Как внутри

Раньше частенько приходилось слышать, что пластик в машинах из Поднебесной очень ядовито пахнет - так сильно, что в новом автомобиле находиться просто невозможно. Сейчас ничего такого нет и в помине. По крайней мере, у Haval уж точно.

Вообще внутри азиатское происхождение кроссовера выдают разве что подрулевые лепестки передач. Если убрать надпись Haval на руле и показать фото салона тем, кто не знаком с маркой, то варианты будут разные. И ответ, что это китайский автомобиль - не будет первым.

Интерьер H6 Coupe вполне в духе времени, а к качеству материалов претензий нет. Везде мягкий пластик, а вставки под алюминий не кажутся дешевыми.

На месте водителя комфортно, обзор отличный, жаль только, что заднее стекло очень маленькое - увидеть что-то сквозь него проблематично.

Зато с перестроениями у вас не возникнут проблемы. У кроссовера большие, нет, просто огромные боковые зеркала. После, пересев на другую машину, понял, что некоторым компаниям пора и с китайцев брать пример. По части зеркал уж точно.

Комбинации приборов такие же, что и у H2. Читаемость - отличная. Слева от рулевой колонки есть регулятор яркости подсветки. Но нет опции отображения текущей скорости, все время смотреть на тахометр я лично уже отвык, так что пришлось оперативно переучиваться.

Наверху торпедо есть полочка для размещения смартфона. Сбросить телефон оттуда можно, но для этого придется сильно постараться. Есть и минус: ваши пассажиры вряд ли откажут себе в удовольствии вспомнить шутку про "передайте за проезд".

К эргономике также нет никаких претензий, важные клавиши расположены удобно, и во время езды ими пользоваться удобно. Мультимедийная система? Подружиться с ней можно очень быстро - меню организовано грамотно. Удивило лишь отсутствие навигации - а ведь у нас была топовая комплектация!

Кстати, насчет комплектации. Что представляет собой версия Elite. В нее входят 19-дюймовые колеса, кожаная отделка сидений, подогрев сидений сзади и спереди, контроль мертвых зон, дополнительные динамики аудиосистемы, ксеноновые фары, панорамная крыша со сдвижной шторкой и люком, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, "атмосферная" подсветка салона (6 цветов) и целый набор систем активной безопасности. Кажется, что список очень солидный, но на деле все не так хорошо.

Например, нет обогревов руля, лобового стекла и боковых зеркал. Учитывая, что тестовая машина стоит 1,6 млн рублей, отсутствие таких опций удивило. Панорамную крышу, на мой взгляд, легко можно заменить так называемый "зимний пакет". В наших условиях он явно актуальнее.

Как едет

Кроссовер продается в России с безальтернативным бензиновым турбомотором 2,0 литра (190 л.с., 310 Нм) и 6-ступенчатым "роботом" с двумя мокрыми сцеплениями. Трансмиссия - только передний привод.

Во время теста на Москву обрушился "снегопад тысячелетия" - так что нам представилась прекрасная возможность протестировать машину в экстремальных условиях. H6 Coupe с трудом, но справился.

В день, когда выпало больше всего осадков, пришлось ехать на машине по неотложным делам. Освободив Haval от ледяного плена, надо было еще вырваться из придворовой территории на основную магистраль. Сделать это, конечно, удалось, но после двух перегазовываний в салоне появился отчетливый запах горелого сцепления. И не сказать, что я переусердствовал в желании как следует давить на гашетку.

На шоссе же сразу пришлось пожалеть о том, что у "китайца" нет полного привода - именно в таких погодных условиях и можно ощутить преимущество 4WD. Когда коммунальщикам удалось полностью очистить дороги, H6 Coupe показал себя машиной, которая уверенно чувствует себя на асфальте.

По паспорту разгон с места составляет 9 секунд, в реальности примерно такого же результата и можно достичь. Благодаря турбмотору и "роботу" машина стартует очень резво, да и на средних оборотах она не увядает. "Коробка" не тупит и не дергается - плавно и вовремя переключая передачи.

Кроссовер хорошо держится на прямой и уверенно входит в повороты. Подвеска достойно отрабатывает средние неровности, а вот "мелочи" принимает жестковато.

Но есть и минус - большой расход топлива. За время теста меньше 14 литров компьютер так и не показал. А H6 Coupe надо заправлять АИ-95. Объяснить такую прожорливость можно только большой массой - автомобиль весит 1,8 тонны.

Что в итоге

Раньше китайские машины покупали по двум причинам. Во-первых, из-за цены. Во-вторых, из-за богатого оснащения, которое предлагалось за эти деньги. Сейчас ситуация изменилась. Haval H6 Coupe продается от 1 499 000 рублей, а топовая версия обойдется в 1 629 900 рублей. В этом же сегменте находятся Kia Sportage, Hyundai Tucson, Toyota RAV4 и Nissan Qashqai.

Да, у них не будет панорамной крыши, но в глазах обычного россиянина выбор между корейцем, японцем и китайцем априори не стоит. Все равно покупать будут первых двух. В массовом сознании между автомобилями из КНР и словом надежность россияне пока не ставят знак равенства. А именно это качество у многих наших граждан является главным при выборе машины. Что будет с автомобилей через 3, 5, 10 лет? Смогу ли я его легко продать?

H6 Coupe - вызывает симпатию. Китайцы основательно поработали над машиной: она приятно едет и приятно выглядит. Но вопрос цены может отпугнуть многих. Пока все же машины марки Haval на наших дорогах - это исключение, а не правило.

Справка "РГ"



Бренд Haval (премиум подразделение Great Wall) впервые был представлен в нашей стране на Московском автосалоне в 2014 году. Компания специализируется на производстве кроссоверов и внедорожников.



Haval строит собственный завод для выпуска машин на территории России. Производственная площадка появится в Тульской области, в индустриальном парке "Узловая". Предприятие общей площадью 2,16 млн кв. м планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Мощность завода - 150 тысяч автомобилей в год.