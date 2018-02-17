Ковальчук стал лучшим российским снайпером в истории Олимпиад

Нападающий Илья Ковальчук вышел на чистое первое место в списке лучших российских снайперов в истории Олимпиад. Он обогнал предыдущего рекордсмена Павла Буре, забив гол американцам.

Ковальчук отличается уже на пятой Олимпиаде подряд. Две его шайбы в ворота словенцев, заброшенные накануне, позволили нападающему сравняться с Буре - у обоих стало по 11 шайб.

Теперь же Илья отличился в поединке с американцами. Точно щелкнув от синей линии за 0,2 секунды до завершения второго периода, Ковальчук сделал счет в матче 3:0 в пользу россиян. И обошел таким образом Павла Буре.

Если же брать историю всего отечественного хоккея, то здесь рекорд удерживает Анатолий Фирсов, отличавшийся на Олимпиадах 18 раз.