Россия - США. Онлайн-трансляция хоккейного матча Олимпиады-2018

Сегодня российские хоккеисты сыграют в важнейшем матче на групповом этапе Олимпиады-2018 против сборной США.

Обе команды начали турнир с поражения. Россияне неожиданно уступили словакам - 2:3, американцы проиграли в овертайме словенцам - 2:3.

Команда Олега Знарка сделала работу над ошибками и во втором туре разгромила Словению со счетом 8:2. Американцы также реабилитировались за поражение в первом матче, обыграв словаков с минимальным преимуществом - 2:1.

Сегодняшний матч на арене "Каннын-центр" будет важным скорее с психологической точки зрения. Ведь по результатам группового этапа в плей-офф пройдут все команды, но у четверки лучших сборных будет прямое попадание в четвертьфинал, а остальным участникам предстоят матчи укороченной стадии 1/8 финала.

США, победив россиян, гарантируют себе первое место в группе. Однако учитывая, что "звездно-полосатые" провели два невнятных матча, преимущество на стороне нашей команды.

Онлайн-трансляция матча Россия - США начнется 17 февраля в 15:10 по московскому времени.