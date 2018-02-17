Москва будет судиться с Вашингтоном из-за дипломатической недвижимости

Россия запускает в производство судебные иски в отношении США по поводу "рейдерского захвата" дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Евроньюс" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что за время работы президента США отношения между странами "в известной степени ухудшились". Одним из символов этого процесса стал "отъем, рейдерский захват нашей дипломатической собственности".

Напомним, речь идет о событиях сентября 2017 года, когда госдепартамент потребовал у российского МИД передать американской стороне здания генерального консульства в Сан-Франциско, а также торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. В настоящее время российским дипломатам здание генконсульства практически недоступно. Россия посчитала эти шаги администрации Белого дома недружественными и пообещала обратиться в суд.

В интервью Лавров отметил, что захват зданий "противоречит не только Венским конвенциям, но и всем принципам, на которых зиждется американская конституция и общество - частная собственность священна".

"Это положение было попрано, и мы сейчас запускаем, как уже говорили, судебные иски в США", - заключил Лавров, которого цитирует РИА Новости.