Неонацисты угрожают сжечь здание Россотрудничества в Киеве

Поджечь здание Россотрудничества в Киеве в воскресенье, 18 февраля, намерена неонацистская группировка "Организация украинских националистов". С таким тревожным заявлением выступил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

При этом дипломат сослался на имеющиеся достоверные сведения по этому поводу. "Это недопустимо", - цитирует Лукашевича ТАСС.

В субботу около тридцати радикалов ворвались в помещение Россотрудничества в Киеве и устроили погром. Организации нанесен значительный материальный ущерб. Молодчики разгромили выставку памяти певца Федора Шаляпина, разрисовали стены экстремистскими надписями, осквернили государственный флаг России.

"Видимо, провокационные заявления президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции о запрете российского флага послужили сигналом к действиям экстремистов", - не исключил Лукашевич.

Постпред РФ призвал ОБСЕ отреагировать на инцидент с Россотрудничеством и подготовить соответствующий доклад. Одновременно российская сторона потребовала от руководства Украины осуждения нападения на представительство Россотрудничества. "Ожидаем также, что Парламентская ассамблея ОБСЕ, начинающая работу на следующей неделе, тоже выскажется по этому сюжету", - заключил Лукашевич.